Відтепер на сервісі MEGOGO неможливо буде переглянути жоден із телеканалів медіагрупи "Україна" – серед них і офіційний канал донецького Шахтаря.

"Від сьогодні (9 січня) канали "Україна", "Україна 24", "НЛО", "Індиго", "Рибалка" та "SHAKHTAR TV HD" припиняють ретрансляцію на медіасервісі MEGOGO", – йдеться у заяві сервісу на Facebook.

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Про причини припинення співпраці наразі невідомо. Зазначається, що переговори із медіагрупою "Україна" тривають.

Нагадаємо, MEGOGO виграв тендер на показ єврокубків в Україні на період з 2021 по 2024 роки. Раніше правами на трансляцію володіла медіагрупа "Україна".

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