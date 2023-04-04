"Шахтар свій матч проти Львова переніс з дати, який визначив справедливий сліпий жереб, коли йому грати було невигідно, на дату, коли Шахтарю грати буде вигідно. Аутсайдери використовують багато футбольних хитрощів – поле не поливають, щоб м’яч повільніше ходив, розміткою зменшують розміри поля до мінімально допустимих. У суперника ж кращі, якісніші та швидші футболісти, які, розтягнувши оборону, краще використають вільний простір.

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Що робить Львів? Погоджується перенести матч проти Шахтаря з "не фонтанного" газону стадіону Скіф на якісний газон Арени Львів. Звісно ж, за кошти Шахтаря, який платить. Щоб технічні футболісти Шахтаря не мучилися на стадіоні Скіф, а кайфували від футболу на хорошому полі.

Львів все робить не для свого результату, а для комфорту суперника. І це в ситуації, коли восени вони взагалі могли отримати Шахтар втомленим між матчами Ліги чемпіонів та переїздами. Ось така гостинність від керівництва. Не вистачає тепер тільки хліб з сіллю в центральному колі поставити та всією командою просто розступитися подалі від власних воріт, нехай той багатостраждальний Траоре хоч у порожні заб’є пару м’ячів, якщо зможе", – сказав Вацко у програмі Вацко on Air.

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