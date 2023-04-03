"Я 10-15 разів дивився повтор епізоду, коли арбітр Олександр Омельченко призначив перший пенальті у ворота Металіста 1925. Жодного разу я не помітив навіть натяку на фол Курила проти Піхальонка. Курило м'яч "витикає", а Піхальонок б'ється в його ногу – де тут пенальті? Цей гол, як прийнято казати, закрив гру.

Це тільки початок виру чемпіонської боротьби, адже СК Дніпро-1 відстає від Шахтаря всього на очко. І це був другий поспіль матч СК Дніпро-1, де виникають питання стосовно рішень арбітрів на користь дніпрян. Невилучення Бланко у матчі з Динамо, зараз цей пенальті. Ви думаєте, цього ніхто не помічає? Повірте, всі, хто у вирі цієї гонитви за 40 мільйонами, все помічають.

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Якщо Дніпро-1 люблять арбітри, то Шахтар застосовує свої методи. Тема переносів наболіла у першому колі, а зараз вона знову стає актуальною. Всі говорили про рейтинг і очки для України у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Але ж зараз всі наші клуби з єврокубків вилетіли. За рейтинг ніхто не бореться, тож тепер пішла боротьба за чемпіонство, єврокубки. Словом, за "бабосики", за бонуси від УЄФА в наступному сезоні.

Шахтар матч з Львовом переставив на дату, яка вигідна "гірникам". Шахтар проведе цю перенесену гру на Арені Львів між двома матчами 20-го та 21-го туру УПЛ, які команда Йовічевіча також зіграє у Львові", – обурився Вацко у ефірі Вацко on air.

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