Чорноморець розписав нічию з Шахтарем (2:2) у 19 турі української Прем'єр-ліги. Звіт та огляд матчу читайте у цій новині.

Підопічні Ігора Йовічевіча виграли усі поєдинки УПЛ у 2023 році зі загальним рахунком 16:1, що дозволило їм вирватись у лідери. Чорноморець теж вдало розпочав рік (дві перемоги та нічия) і тимчасово покинув зону вильоту. Завдання у команд різні, але ціль одна – перемогти.

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Більше налаштованими на це, схоже, були представники Шахтаря. Перша атака завершилась голом на 21-й секунді. Захист втратив сферу, Судаков накрутив на фланзі, віддав на Бондаренка, а той знайшов пасом Криськіва. Дмитро з кута штрафного в один дотик пробив – чітко під дальню стійку. Одесити під акомпанемент туману швидко відповіли. Назарина у власному штрафному зіграв рукою, арбітр переглянув VAR і вказав на позначку. Путря пробив влучно, хоч Трубін і вгадав кут.

"Гірників" це не зупинило, вони надзвичайно активно діяли в атаці, створивши купу моментів. Криськів пробивав вдруге зі схожої позиції, Судаков стріляв двічі, Михайліченко завершував контратаку ударом у дальній кут, а Траоре не забив у порожні ворота після проходу Бондаренка.

Та все ж атака на 18 хвилині подарувала гол. Гочолейшвілі, отримавши сферу на правому фланзі, обіграв захисника й пробив у верхній ближній кут. Грузин вперше вийшов у старті "гірників" та відзначився дебютною результативною дією. Це 900-й пропущений гол Чорноморця в УПЛ.

Підопічні Григорчука миттєво відповіли. Контратака завершилась голом Алефіренка, але VAR вгледів офсайд. М'яч скасовано. Але це дозволило "морякам" перехопити ініціативу, що конвертувалось у гол. Салюк вдало підправив скидку партнера після кутового. Футбол далі був динамічним та стрімким, але перший тайм завершився дальнім ударом Судакова зі штрафного.

По перерві нічого не змінилось – почався обмін моментами. Спершу м'яч опинився перед воротарським донеччан, але кілька гравців суперників не змогли акцентовано пробити. Криськів відповів карколомним пострілом. Компліментів заслуговує Судаков, який активно діяв усюди. Він мав найкращий шанс забити, але Непогодов врятував.

Водночас похвали заслуговують усі підопічні Григорчука, яким вдавалось організовано виходити з оборони в атаку, швидко розігрувати м'яч та не раз загрожувати воротам Трубіна протягом поєдинку. Найкращий момент мав Алефіренко, який вийшов майже віч-на-віч з кіпером, але не реалізував момент. Фінальний свисток зафіксував нічию 2:2.

Шахтар набрав 43 залікові бали, але тепер усього на очко випереджає СК Дніпро-1, який розгромив Металіст 1925. Чорноморець з 19 пунктами залишився одинадцятим.

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