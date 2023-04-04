"Шахтер свой матч против Львова перенес с даты, который определил справедливый слепой жребий, когда ему играть было невыгодно, на дату, когда Шахтеру играть будет выгодно. Аутсайдеры используют много футбольных хитростей – поле не поливают, чтобы мяч медленнее ходил, разметкой уменьшают размеры поля до минимально допустимых. У соперника же лучшие, качественные и быстрые футболисты, которые, растянув оборону, лучше используют свободное пространство.

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Что делает Львов? Соглашается перенести матч против Шахтера с "не фонтанного" газона стадиона Скиф на качественный газон Арены Львов. Конечно же, за счет Шахтера, который платит. Чтобы технические футболисты Шахтера не мучились на стадионе Скиф, а кайфовали от футбола на хорошем поле.

Львов все делает не для своего результата, а для комфорта соперника. И это в ситуации, когда осенью они вообще могли получить Шахтер уставшим между матчами Лиги чемпионов и переездами. Вот такое гостеприимство от руководства. Не хватает теперь только хлеб с солью в центральном круге поставить и всей командой просто расступиться подальше от собственных ворот, пусть тот многострадальный Траоре хоть в пустые забьет пару мячей, если сможет", – сказал Вацко в программе Вацко on Air.

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