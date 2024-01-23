Журналист Виктор Вацко и вице-президент Кривбасса Артем Гагарин могут войти в новое руководство ассоциации, сообщает Tribuna.

Лужный отреагировал на слухи о своем посту в команде Шевченко: "Какой сегодня день?"

Андрей Шевченко является безальтернативным кандидатом на кресло президента УАФ. Обладатель "Золотого мяча-2004" проводит турне по Украине, но пока не раскрывал потенциальных членов своей команды. Туда уже сватали Олега Лужного, Игоря Грищенко и Владимира Генинсона. Теперь в список добавили Вацко и Гагарина – оба пока не давали публичных комментариев.

Напомним, выборы президента УАФ запланированы на 25 января. В 2022 году бывшие президент и генсек – Андрей Павелко и Юрий Записоцкий соответственно – получили подозрения в хищении средств во время строительства футбольных полей. В настоящее время оба находятся в СИЗО и отстранены от своих должностей.

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