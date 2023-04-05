"Маркевичу шансу не дадуть. Це люди, які ухвалюють рішення, з п'ятого поверху УАФ. Це люди, які перетворили історію з вибором головного тренера збірної України на клоунаду.

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Це люди, які дуже вразливі та болісно сприймають критику, навіть якщо вона справедлива та аргументована. Тому Маркевич точно не варіант, і тут можна ставити крапку", – сказав Вацко в авторській програмі "Вацко on air".

Нагадаємо, Маркевич очолював збірну України з лютого до серпня 2010 року, поєднуючи роботу з тренерством у Металісті. За цей час здобув з національною командою 3 перемоги та 1 нічию. Через зняття з харків'ян очок за нібито договірний матч з Карпатами в УПЛ, на знак протесту подав у відставку.

До слова, нині у збірну України, окрім Сергія Реброва, сватають Славена Біліча, Руслана Ротаня (на постійній основі), Ігора Йовічевіча та Віктора Скрипника.

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