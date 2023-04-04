Нещодавно з'явилась інформація, що альтернативою Реброву став хорватський наставник Славен Біліч. Журналіст Михайло Співаковський озвучив інсайд щодо нових претендентів на посаду тренера збірної України.

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"Я чув варіант C, що це може бути Ігор Йовічевіч, який у червні проведе два матчі. Або Віктор Скрипник, якщо він піде з Ворскли, що було б для неї доречним", – підкреслив Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Додамо, що Ребров має контракт з Аль-Айном, який завершується влітку цього року. Сергія Станіславовича сватають у збірну України вже тривалий час, але сторонам не вдається домовитись. В березні обов'язки головного тренера виконував Руслан Ротань, який також працює в Україні U-21 та Олександрії.

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