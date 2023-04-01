Бажання Кабінету Міністрів України заборонити вітчизняним спортсменам виступати в одних змаганнях з білорусами і росіянами може мати величезні наслідки для футболу.

Нещодавно Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам та білорусам виступати на спортивних змаганнях під нейтральним прапором. У відповідь на це Уряд України ухвалив рішення, що наші спортсмени братимуть участь у відборі на Олімпіаду тільки в тих дисциплінах, де не буде представників терористів. Кабмін заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть представлені спортсмени з Росії та Білорусі. Юрист пояснив, що це стосується і футболу на всіх міжнародних змаганнях.

– Жан Беленюк опублікував документ, згідно з яким Кабінет Міністрів зобов'язує Міністерство молоді та спорту України розглянути питання щодо можливості позбавлення спортивних федерацій статусу національних, якщо їхні спортсмени братимуть участь з білоруськими та російськими спортсменами на одних міжнародних змаганнях. Участь наших команд у чемпіонаті Європи з футболу 2024 року підходить під ці критерії? Збірна Білорусі в ньому бере участь.

– Підходить. Тим більше, що матчі відбору на Євро-2024 включені до Єдиного календарного плану Мінмолодьспорту.

– Виходить, що якщо Кабінет Міністрів ухвалить нормативний акт у запропонованій редакції, він фактично заборонятиме збірній України продовжувати грати у відборі на Євро-2024, оскільки там є білоруси. Інакше УАФ може бути під загрозою позбавлення статусу національної?

– Звичайно. За буквою закону, Білорусь бере участь у цих змаганнях, отже УАФ має зняти збірну з відбору, щоб не втратити свій статус. Але зараз ми в різних групах, і невідомо, чи можливе очне протистояння. Імовірність цього дуже мала. Також відомо, що 4 квітня виконком УЄФА планує розглянути питання щодо виключення збірної Білорусі з відбору Євро-2024, яка і так зараз займає останнє місце у групі. Тому, гадаю, наслідків жодних не буде.

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– А як щодо єврокубків?

– Дуже цікаве питання. Це клубний турнір, УАФ не може впливати на рішення клубів щодо участі в ньому, але може втратити національний статус.

– Якщо брати Олімпіаду, там все може відбуватися також без очної зустрічі, через загальний залік, але виходить, що наші спортсмени все одно мають зніматися.

– До Олімпіади ще довго. Напевно, на той час буде чітка позиція як на національному, так і на міжнародному рівні. А ось що стосується відбіркових та кваліфікаційних турнірів, і не тільки у футболі, то тут питання поки що відкрите. Участь спортсменів у відборі разом з росіянами та білорусами ставить під удар федерацію.

– Теоретично, якщо дійде до позбавлення УАФ статусу національної асоціації – які можуть бути для неї наслідки? На її місці має з'явитись інша федерація?

– Національний статус для будь-якої спортивної федерації має велике значення. Відповідно до ст. 20 Закону України "Про фізичну культуру та спорт", лише федерація з національним статусом може представляти вид спорту у міжнародній федерації, організовувати та проводити всеукраїнські змагання, а також розраховувати на бюджетну підтримку виду спорту. Якщо повноваження щодо представництва УАФ у ФІФА та УЄФА приймаються там без посилання на національне законодавство, то з легітимністю проведення змагань Прем'єр-ліги, ПФЛ та аматорів можуть виникати серйозні питання.

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– Наскільки можна на законодавчому рівні позбавити УАФ статусу національної федерації?

– Позбавлення спортивної федерації статусу "національної" здійснюється Мінмолодьспортом відповідно до Положення КМУ про надання та позбавлення статусу національної спортивної федерації від 18.01.2012 р. № 22.

Наразі передбачено винятковий перелік випадків позбавлення спортивної федерації статусу національної. Таких випадків три: порушення умов договору про співробітництво між федерацією та Мінмолодьспортом; виявлення недостовірної інформації у документах після надання статусу національної; скасування рішення про визнання виду спорту.

Як бачимо, нині відсутні законодавчі підстави для позбавлення спортивної федерації статусу національної через участь у змаганнях із білорусами та росіянами. Для цього Кабінету Міністрів необхідно внести зміни до свого Положення, – резюмував спортивний юрист Ілля Скоропашкін у коментарі FanDay.

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