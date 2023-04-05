"Маркевичу шанса не дадут. Это люди, которые принимают решения, с пятого этажа УАФ. Это люди, которые превратили историю с выбором главного тренера сборной Украины в клоунаду.

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Это люди, которые очень уязвимы и болезненно воспринимают критику, даже если она справедливая и аргументированная. Поэтому Маркевич точно не вариант, и здесь можно ставить точку", – сказал Вацко в авторской программе "Вацко on air".

Напомним, Маркевич возглавлял сборную Украины с февраля по август 2010 года, совмещая работу с тренерством в Металлисте. За это время одержал с национальной командой 3 победы и 1 ничью. Из-за снятия с харьковчан очков за якобы договорной матч с Карпатами в УПЛ, в знак протеста подал в отставку.

К слову, сейчас в сборную Украины, кроме Сергея Реброва, сватают Славена Билича, Руслана Ротаня (на постоянной основе), Игора Йовичевича и Виктора Скрипника.

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