"Більш жорстка політика щодо потенційних власників клубів? Не думаю, що це питання варто ставити мені. Вас це хвилювало, серйозно? Когось хвилював прихід Романа Абрамовича до Челсі? Когось хвилював продаж Ньюкасла? Чи хвилює це вболівальників? Оце питання.

Абрамович погодився продати Челсі під загрозою зняття клубу посеред сезону

Очевидно, звідки йдуть гроші. Усі знали, але прийняли це. Це наша провина. Це вина нашого суспільства, адже ми прийняли це. Більше ми не можемо це приймати, і караємо їх. Тут немає провини Челсі. Зовсім. Поняття не маю, як виглядатиме перевірка даних про власників, але можу вам сказати, що я перебуваю тут шість з половиною років. І з першого дня, тільки опинившись тут, я був справді задоволений нашими власниками.

І в ці часи я ще більше задоволений ними. Зрештою, власники існують для того, щоб керувати клубом, надавати фінансові ресурси, коли вони хочуть отримати зиск. Ми навіть не думаємо про джерела грошей, але тепер, очевидно, починаємо це робити. Думаю, це гарна ідея, якщо чесно. Ми маємо думати про це трохи більше", – наводить слова Клоппа Goal.

Додамо, що російського олігарха Романа Абрамовича буквально змушують без торгів і особистої вигоди передати Челсі, який він придбав близько 20 років тому, іншому власнику.

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