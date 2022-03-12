"Более жесткая политика в отношении потенциальных владельцев клубов? Не думаю, что этот вопрос стоит задавать мне. Вас это волновало, серьезно? Кого-то волновал приход Романа Абрамовича в Челси? Кого-то волновала продажа Ньюкасла? Волнует ли это болельщиков? Это вопрос.

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Очевидно, откуда идут деньги. Все знали, но приняли это. Это наша вина. Это вина общества, ведь мы приняли это. Больше мы не можем это принимать и наказываем их. Здесь нет вины Челси. Совершенно. Понятия не имею, как будет выглядеть проверка данных о владельцах, но могу вам сказать, что я нахожусь здесь шесть с половиной лет. И с первого дня, только оказавшись здесь, я действительно был доволен нашими владельцами.

И в эти времена я еще больше доволен ими. В конце концов, владельцы существуют для того, чтобы управлять клубом, предоставлять финансовые ресурсы, когда они хотят получить выгоду. Мы даже не думаем об источниках денег, но теперь, по-видимому, начинаем это делать. Думаю, это хорошая идея, если честно. Мы должны думать об этом немного больше", – приводит слова Клоппа Goal.

Добавим, что российского олигарха Романа Абрамовича буквально вынуждают без торгов и личной выгоды передать Челси, который он приобрел около 20 лет назад, другому владельцу.

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