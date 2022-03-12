Уряд Великої Британії близький до того, щоб остаточно вигнати Романа Абрамовича з Челсі.

Російський олігарх дав добро на продаж "синіх" і буде розглядати пропозиції до кінця наступного тижня, стверджує The Telegraph.

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Через санкції Челсі опинився перед загрозою зняття зі всіх турнірів посеред сезону. Рахунки і фінансові операції клубу заблоковані, тому виникли проблеми навіть з елементарною організацією матчів. Послуги поліцейських, стюардів, магазинів харчування та все інше обходяться у щонайменше 800 тисяч фунтів за одну гру АПЛ. Наразі у лондонців такої суми немає, і найближчий домашній матч з Ньюкаслом відбудеться з певними обмеженнями задля економії.

Абрамович нібито "змилостивився" над фанатами і командою, які стали головними жертвами блокади Челсі. Російський олігарх особисто не може контролювати процес продажу, тому доручив цю роботу торговому банку Raine.

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