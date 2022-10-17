"Вчинок ​​на емоціях. Тож, звісно, ​​червона картка, – моя провина. У той момент я переборщив, але не думаю, що я виявив неповагу до будь-кого. Однак варто лише подивитися на фотографії. Я знаю себе. Те, як я виглядаю в ці моменти, вже заслуговує червоної картки. Я це знаю, кого хвилює, що я говорю. Я втратив контроль в той момент, і це не нормально.

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Зрештою, я хотів би знати, як ви можете не свистіти цей фол? Як це можливо? І я хотів би отримати пояснення. Не знаю, що Пеп сказав зараз тут, але під час гри ми повністю зійшлися на думці, що Ентоні Тейлор пустив усе за течією. Ми не сперечалися, зовсім ні. Тоді ця ситуація, у мене просто був ідеальний кут огляду. Саме тоді я зірвався, і знову ж таки, я не пишаюся цим, але це сталося", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

До слова, наставник мерсисайдців отримав вилучення наприкінці матчу з Манчестер Сіті (1:0) за свою гнівну реакцію на епізод, в якому, на думку Клоппа, арбітр повинен був призначити небезпечний штрафний на користь Ліверпуля за фол проти Салаха.

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