"Поступок на эмоциях. Поэтому, конечно, красная карточка – моя вина. В тот момент я переборщил, но не думаю, что я проявил неуважение к кому-либо. Однако стоит только посмотреть на фотографии. Я знаю себя. То, как я выгляжу в эти моменты, уже заслуживает красной карточки. Я это знаю, кого волнует, что я говорю. Я потерял контроль в тот момент, и это не нормально.

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В конце концов, я хотел бы знать, как вы можете не свистеть этот фол? Как это возможно? И я хотел бы получить объяснение. Не знаю, что Пеп сказал сейчас здесь, но во время игры мы полностью сошлись во мнении, что Энтони Тейлор пустил все по течению. Мы не спорили, совсем нет. Тогда эта ситуация, у меня просто был идеальный угол обзора. Именно тогда я сорвался, и опять же, я не горжусь этим, но это произошло", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

К слову, наставник мерсисайдцев получил удаление в конце матча с Манчестер Сити (1:0) за свою гневную реакцию на эпизод, в котором, по мнению Клоппа, арбитр должен был назначить опасный штрафной в пользу Ливерпуля за фол против Салаха.

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