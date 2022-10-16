Юрген Клопп зумів налаштувати свою команду на матч проти одного із принципових суперників. Ман Сіті зумів забити лише з порушенням правил, тому гол справедливо не зарахували.

Ліверпуль завдав Ман Сіті першої поразки в сезоні: Салах – герой, Клопп круто підготувався та стримав Холанда

Відтак, вирішальним став єдиний забитий м'яч, який у сітку воріт гостей відправив Мохамед Салах. Асист у свій актив записав голкіпер мерсисайдців Аліссон Беккер. Завдякий цій перемозі Ліверпуль піднявся на 9-те місце в таблиці й не дозволив Ман Сіті наблизитися до Арсенала.