Під час матчу 13-го туру АПЛ проти Челсі (1:1) Варан отримав травму, через яку достроково покинув поле. Рафаель навіть не стримав сліз, що спровокувало хвилю дуже невтішних припущень.

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Наступного дня оборонець Манчестер Юнайтед пройшов поглиблене медобстеження, яке виявило травму біцепса стегна, повідомляє журналіст Жульєн Лорен. Однак загальні прогнози цілком позитивні – Варан пропустить 3-4 тижні й цілком може потрапити до заявки збірної Франції на ЧС-2022.

Нагадаємо, турнір в Катарі розпочнеться 20 листопада. Очевидно, що до чемпіонату світу Варан більше не зіграє за клуб, але в разі успішної реабілітації зможе допомогти своїй національній команді захищати звання чемпіонів світу.

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