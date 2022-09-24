Захисник збірної Франції Рафаель Варан поділився своїми думками щодо порушення прав людей під час підготовки до ЧС-2022.

Французьке суспільство закликає "Ле Бльо" до бойкоту Мундіалю у Катарі. Відповідні настрої зросли після публікації новини про 6500 смертей робітників-емігрантів за увесь час підготовки до ЧС.

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Під час останньої пресконференції збірної Франції Рафаеля Варана попросили висловити свою думку щодо порушення прав людей.

"Добре, що ви поставили це запитання. Це серйозна і делікатна тема. Ми стежимо за тим, що відбувається. У кожного є своя роль, важливо говорити на певні теми, вони важливі й серйозні. Пов'язка, яку я носив в останньому матчі, була сильним сигналом. Федерація футболу Франції чітко висловилася щодо цього", – цитує захисника GFFN.

Нагадаємо, Мундіаль розпочнеться 20 листопада. У групі підопічні Дідьє Дешама гратимуть з Австралією, Данією і Тунісом.

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