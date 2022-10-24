Во время матча 13-го тура АПЛ против Челси (1:1) Варан получил травму, из-за которой досрочно покинул поле. Рафаэль даже не сдержал слез, что спровоцировало волну очень неутешительных предположений.

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На следующий день защитник Манчестер Юнайтед прошел углубленное медобследование, выявившее травму бицепса бедра, сообщает журналист Жюльен Лорен. Однако общие прогнозы вполне положительные – Варан пропустит 3-4 недели и вполне может попасть в заявку сборной Франции на ЧМ-2022.

Напомним, турнир в Катаре начнется 20 ноября. Очевидно, что до чемпионата мира Варан больше не сыграет за клуб, но в случае успешной реабилитации сможет помочь своей национальной команде защищать звание чемпионов мира.

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