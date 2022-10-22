Тен Хаг отримав шанс взяти реванш у Поттера – друга зустріч тренерів у сезоні

Матч Челсі – Манчестер Юнайтед стартував о 19:30 за київським часом на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні. На момент початку гри команди були сусідами в турнірній таблиці. Лондонці після зміни головного тренера набрали пристойну ходу та увірвалися в топ-4. Юнайтед теж оговталися від стартових невдач, обігравши Ліверпуль, Арсенал і Тоттенхем (щоправда, усіх – на рідному Олд Траффорд). МЮ перед стартовим свистком посідав 5-ту позицію АПЛ – відповідно, центральний поєдинок дня ще й безпосередньо впливав на проміжний розподіл місць у зоні Ліги чемпіонів.

Це була вже друга дуель Грема Поттера проти Еріка Тен Хага у першому колі поточного сезону. У стартовому турі АПЛ його Брайтон обіграв Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд (2:1). Відповідно, Поттер міг вдруге обіграти манкуніанців, а наставник МЮ – взяти реванш за несподівану поразку на початку сезону.

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Кріштіану Роналду участі в поєдинку не брав. Ерік Тен Хаг відсторонив зірку від тренувань з першою командою за відмову вийти на заміну в попередньому матчі проти Тоттенхема (2:0). Манчестер Юнайтед ще раніше повідомив, що португалець не поїде в Лондон.

Суттєва перевага МЮ до перерви – забракло лише голів

У перші хвилини складно було віддати перевагу якісь із команд. Манчестер Юнайтед більше тримав м'яч і створив перший момент. Люк Шоу протягнув м'яч метрів 20 і пробив у напрямку дальнього кута – трохи неточно. Кепа вступив у гру після обвідного удару Антоні з-за меж штрафного, перевівши м'яч на кутовий. Ледь не влетів у ворота м'яч після навісу Санчо – підопічні Тен Хага захопили ініціативу, але ті два моменти, які були в гостей, важко назвати дійсно гольовими.

Ближче до середини тайму гості заграли гостріше. Спершу занервував Кепа, який не спіймав елементарний м'яч і привіз кутовий на рівному місці. Обійшлося. А от у наступному епізоді іспанський кіпер врятував Челсі. Після обрізки Лофтус-Чіка Кепа вчасно вискочив з воріт, не дозволивши Рашфорду реалізувати вихід віч-на-віч. Типовий Маркус – десятка МЮ змарнував супершанс. Ще один удар Рашфорда знову парирував Кепа. А найкращий шанс перед свистком на перерву змарнував Антоні. Чергова помилка Челсі на своїй половині поля завершилася виходом бразильця на ворота Кепи. Вінгер пробив незручною правою у ближній кут – і не влучив.

А от господарі в атаці були вкрай пасивними. Одну з рідкісних атак Челсі дуже невдалим пасом зіпсував Аспілікуета, а слабкий удар Обамеянга з лінії штрафного був неточним. Габонець втратив ще один перспективний шанс, не зумівши обробити м'яч перед Де Хеа. Грем Поттер був настільки незадоволений, що вже на 36-й хвилині вніс кадрові корективи. Кукурелья поступився місцем на полі Ковачічу. МЮ перегравав Челсі, однак реалізувати бодай один момент не зміг.

Заміни Поттера ледь не принесли перемогу Челсі – фантастична розв'язка наприкінці гри

На старті другої половини гри Тен Хаг кинув у бій Фреда замість Санчо, а згодом був змушений робити ще одну заміну (цього разу вимушену). Рафаель Варан отримав травму на рівному місці і в сльозах залишив поле – замість нього вийшов Ліндельоф. Цілком можливо, що чемпіонат світу для провідного центрбека збірної Франції скасовується.

Челсі зумів відвести гру від своїх воріт – у третій чверті матчу "червоні дияволи" не створили взагалі нічого. Хоча й лондонці не нагнітали ситуацію біля воріт Де Хеа. Найпам'ятнішим моментом цього відрізку стала якраз травма Варана.

Саме підопічні Поттера створили перший гострий шанс по перерві. Чалоба виграв боротьбу у Фреда і головою пробив у поперечину! У Юнайтед можна згадати хіба дальній удар Бруну, який не склав проблем для Кепи.

Поттер кинув у бій молодь – Брою та Чуквуемеку, що дуже швидко принесло результат. На 84-й хвилині Челсі заробив пенальті. Мактомінай, який вийшов замість Еріксена, завалив Брою під час подачі кутового. По-різному зіграли заміни тренерів – якщо джокер Поттера заробив право на 11-метровий, то Мактомінай підвів свою команду. Пенальті реалізував Жоржінью. Бруну Фернандеш підказував, як міг, але чемпіон Європи пробив влучно.

МЮ все ж відігрався на 90+4-й. Каземіро ударом головою забив дебютний гол за Ман Юнайтед. Кепа тягнувся, як міг, але не врятував. М'яч від стійки влетів у ворота. Гол бразильця врятував команду Тен Хага від не надто логічної поразки. Манкуніанці ледь не поплатилися за власну нереалізацію, адже до перерви могли вести в рахунку. У підсумку ледь вдалося вирвати нічию.

1:1 – Челсі зумів переламати гру після провального першого тайму, але не втримав перемогу. "Пенсіонери" набрали 21 очко і втримали відрив у 1 бал від Манчестер Юнайтед, який іде п'ятим.

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