Напередодні Реал дізнався, що Серхіо Рамос опинився у клубному лазареті щонайменше на 6 тижнів. Проти Уески капітана не вистачало, адже саме він прославився вмінням забивати важливі голи, коли в атаці не все гаразд.

Реал завдяки дублю Варана здобув вольову перемогу над Уескою – "вершкові" повернули собі другу сходинку Ла Ліги

Сьогодні Реалу пощастило, що своєрідним дублером Рамоса став Варан. Саме француз дублем відповів на гол Галана. Мадридці продовжують гонитву за Атлетіко, який має суттєвий відрив на вершині таблиці. Уеска залишилася на останньому місці.