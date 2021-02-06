В рамках 22-го туру іспанської Прімери Леванте розписав бойову нічию із Гранадою. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 22-й тур

Леванте – Гранада – 2:2

Голи: Моралес, 30, 67 – Кенеді, 43, Сольдадо, 90+3

Уеска – Реал Мадрид – початок о 17:15

Ельче – Вільяреал – початок о 19:30

Севілья – Хетафе – початок о 22:00

Суботню ігрову програму в іспанській Прімері відкривав поєдинок Леванте – Гранада. У першому таймі суперники обмінялись голами – у господарів відзначився Моралес, а у гранадців Кенеді. Команди пішли на перерву за нічийного рахунку.

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На 67-й хвилині Моралес записав до свого активу дубль та вивів "жаб" уперед. До кінця матчу гості відчайдушно атакували, намагаючись повернути рівновагу, і вже у компенсований час рахунок зрівняв Сольдадо. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 2:2.

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