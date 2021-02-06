Гранада на останніх хвилинах компенсованого часу вирвала нічию у Леванте
В рамках 22-го туру іспанської Прімери Леванте розписав бойову нічию із Гранадою. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2020/21, 22-й тур
Леванте – Гранада – 2:2
Голи: Моралес, 30, 67 – Кенеді, 43, Сольдадо, 90+3
Уеска – Реал Мадрид – початок о 17:15
Ельче – Вільяреал – початок о 19:30
Севілья – Хетафе – початок о 22:00
Суботню ігрову програму в іспанській Прімері відкривав поєдинок Леванте – Гранада. У першому таймі суперники обмінялись голами – у господарів відзначився Моралес, а у гранадців Кенеді. Команди пішли на перерву за нічийного рахунку.
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На 67-й хвилині Моралес записав до свого активу дубль та вивів "жаб" уперед. До кінця матчу гості відчайдушно атакували, намагаючись повернути рівновагу, і вже у компенсований час рахунок зрівняв Сольдадо. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 2:2.