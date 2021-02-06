Реалу ще довго доведеться обходитись без послуг провідного захисника Серхіо Рамоса.

Капітан "вершкових" вирішив вдатися до операційного втручання, щоб усунути біль в коліні, повідомляє Marca.

Реал визначив дедлайн для продовження контракту з Рамосом

Рамос не грав з півфіналу Суперкубка Іспанії проти Атлетіка (14 січня) і сподівався обійтися консервативним методом лікування. Втім, дискомфорт залишився, тому лідеру Реала таки доведеться лягти під ніж. Орієнтовний термін відновлення – 6 тижнів.

Рамос точно пропустить перший матч 1/8 фіналу ЛЧ проти Аталанти, який відбудеться 24 лютого. Другий поєдинок запланований на 16 березня, але й тут участь 35-річного захисника виглядає малоймовірною.

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