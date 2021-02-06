Накануне Реал узнал, что Серхио Рамос оказался в клубном лазарете минимум на 6 недель. Против Уэски ​​капитана не хватало, ведь именно он прославился умением забивать важные голы, когда в атаке не все в порядке.

Реал благодаря дублю Варана одержал волевую победу над Уэской – "сливочные" вернули себе второе место Ла Лиги

Сегодня Реалу повезло, что своеобразным дублером Рамоса стал Варан. Именно француз дублем ответил на гол Галана. Мадридцы продолжают погоню за Атлетико, который имеет существенный отрыв на вершине таблицы. Уэска ​​осталась на последнем месте.