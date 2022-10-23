У другому таймі 29-річний Варан впав на газон і залишив поле у сльозах. Не виключено, що через пошкодження захисник пропустить чемпіонат світу, до старту якого залишилося менше місяця.

Каземіро дебютним голом врятував від поразки: Челсі – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Після поєдинку Ерік Тен Хаг заявив, що упродовж 48 годин Рафаель пройде додаткове медобстеження, яке визначить ступінь серйозності травми. Втім, вже відомо, що у француза ще раніше виникли проблеми з підколінним сухожиллям стегна, які вилізли боком у вчорашньому матчі. Існує великий ризик, що на Мундіаль у Катар Рафаель Варан не поїде, повідомляє L'Equipe.

Відповідно, збірна Франції може зазнати другої серйозної втрати. Раніше "Ле Бльо" втратили Н'Голо Канте, також під питанням участь Поля Погба. Французькі ЗМІ вже критикують Тен Хага, який знав про травматичність Варана, але дав йому зіграти третій матч за 7 днів – проти Тоттенхема і Ньюкасла захисник зіграв усі 90 хвилин.

Дідьє Дешам оголосить заявку збірної Франції 9 листопада. У груповому турнірі ЧС-2022 суперниками чинних чемпіонів світу стануть Австралія, Данія і Туніс.

Челсі втратив перемогу над Ман Юнайтед у драматичному матчі АПЛ – рятівний гол Каземіро, травма і сльози чемпіона світу