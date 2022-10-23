Во втором тайме 29-летний Варан упал на газон и покинул поле в слезах. Не исключено, что из-за повреждения защитник пропустит чемпионат мира, до старта которого осталось меньше месяца.

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После поединка Эрик Тен Хаг заявил, что в течение 48 часов Рафаэль пройдет дополнительное медобследование, которое определит степень серьезности травмы. Впрочем, уже известно, что у француза еще раньше возникли проблемы с подколенным сухожилием бедра, которые вылезли боком во вчерашнем матче. Существует большой риск, что на Мундиаль в Катар Рафаэль Варан не поедет, сообщает L'Equipe.

Соответственно, сборная Франции может понести вторую серьезную потерю. Ранее "Ле Бле" лишились Н'Голо Канте, также под вопросом участие Поля Погба. Французские СМИ уже критикуют Тен Хага, который знал о травматичности Варана, но дал ему сыграть третий матч за 7 дней – против Тоттенхэма и Ньюкасла защитник сыграл все 90 минут.

Дидье Дешам объявит заявку сборной Франции 9 ноября. В групповом турнире ЧМ-2022 соперниками действующих чемпионов мира станут Австралия, Дания и Тунис.

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