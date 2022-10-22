Челсі розписав нічию з Манчестер Юнайтед в рамках 13-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Стартовий план Еріка Тен Хага виявився кращим. Манчестер Юнайтед володів перевагою в першому таймі, але втілити її в забиті м'ячі не зумів. Грем Поттер вніс правильні корективи, і Челсі перехопив ініціативу.

Челсі втратив перемогу над Ман Юнайтед у драматичному матчі АПЛ – рятівний гол Каземіро, травма і сльози чемпіона світу

Наприкінці гри, здавалося, Жоржінью принесе перемогу Челсі, реалізувавши пенальті за безглуздий фол Мактоміная. Проте вирішальне слово сказав Каземіро. Дебютний гол бразильця за манкуніанців встановив остаточний рахунок – 1:1. Лондонці набрали 21 очко і втримали відрив у 1 бал від Манчестер Юнайтед, який іде п'ятим.