Француз має вилетіти до Англії 5 серпня, аби завершити свій трансфер до "червоних дияволів", повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

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Контракт з Вараном розрахований до червня 2025 року з опцією продовження до 2026-го. Захисник має підписати угоду після того, як відбуде обов'язковий карантин (цього можна уникнути, якщо француз отримає обидві дози вакцинації перед візитом до Англії) та пройде медичне обстеження.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Варана 27 липня. Сума трансферу становить близько 50 млн євро.

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