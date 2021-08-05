Защитник Рафаэль Варан в ближайшее время должен присоединиться к Манчестер Юнайтед.

Француз должен вылететь в Манчестер 5 августа, чтобы завершить свой трансфер к "красным дьяволам", сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Контракт с Вараном рассчитан до июня 2025 с опцией продления до 2026-го. Защитник подписать соглашение после того, как отбудет обязательный карантин (этого можно избежать, если француз получит обе дозы вакцинации перед визитом в Англии) и пройдет медицинское обследование.

Напомним, Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Варана 27 июля. Сумма трансфера составляет около 50 млн евро.

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