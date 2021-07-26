Сульшера покликали в Манчестер Юнайтед на кілька місяців – він навіть не розривав контракт з Мольде. Ніхто не думав, що норвежець затримається в клубі надовго. Навіть найбільші симпатики Уле Гуннара були переповнені скептицизмом після провалу з Кардіффом. Сульшер здивував. Здивував настільки, що його не могли не залишити.

МЮ на хвилі перших успіхів і тиску медіа поспішив з підписанням повноцінного контракту, але керівництво в будь-якому випадку мусило дати Сульшеру шанс (враховуючи відсутність чіткого плану щодо розвитку). Клуб зморився від зухвалих зіркових тренерів і токсичності, запит вболівальників на клубну легенду був занадто сильним.

Сульшер отримав перший контракт в МЮ не за хорошу перспективу і гарантію результатів, а як винагороду за виконану роботу. Другий – також.

Манчестер Юнайтед офіційно підписав новий контракт із Сульшером

Глобально Манчестер Юнайтед три роки тому і Манчестер Юнайтед сьогодні – це небо і земля, точніше земля і небо. Перевтілення пов'язане якраз з персоною Сульшера. Він змінив атмосферу в команді. Він змінив імідж клубу – сильні футболісти реально розглядають проєкт МЮ, а не просто використовують інтерес "дияволів", щоб вибити кращі умови деінде.

З Сульшером МЮ вималював більш-менш зрозумілий курс розвитку. Нехай повільно, але клуб рухається вперед, а не летить у прірву, підписуючи на божевільну заплату пристарілого Санчеса. Переплачувати на ринку все одно доводиться, але тепер Манчестер Юнайтед переплачує за потрібних виконавців, які стають лідерами команди. Магуайр і Фернандеш – без слів, Ван-Біссака і Теллес (прогресом Шоу в рамках конкуренції) також дали поштовх вперед, Кавані не повторив долю Фалькао.

Дві проблемні позиції у минулому сезоні: центрбек і правий вінгер. Що ми бачимо? МЮ бере чи не найкращі варіанти на ринку: Варана та Санчо. Не забуваємо про фіаско з ван де Бееком, але один прорахунок на стільки влучань – хороший показник. Що важливо, ці футболісти згодяться більшості наступних тренерів і не стануть високооплачуваним баластом.

По суті, весь цей час Сульшер продовжував підготовку команди для "справжнього" тренера, працював на благо свого наступника. Робив те, для чого його запросили у грудні 2019-го. МЮ тоді був настільки глибоко в ямі, що вибиратися з неї довелося не місяць і навіть не рік. Всі очікували, що норвежець просто прибере руїни після ван Гаала та Моурінью, а він взявся будувати фундамент.

Так, Сульшер – не тренер рівня Манчестер Юнайтед. Він досі не поставив команді позиційну атаку, без якої на стабільні перемоги над середняками і чемпіонство розраховувати не доводиться. Уле Гуннар – не конкурент для Тухеля та Гвардіоли. Але він довів МЮ до того стану, коли можна запросити класного тренера для побудови гри та титулів.

Трішки менеджера – норвежець частково виконує функції спортивного директора. Трішки обличчя клубу – дитяче обличчя, яке говорить ідеальними "солодкими" шаблонами і зменшує кількість сторінок під МЮ у жовтій пресі. Трішки тренера – Сульшер в межах своїх можливостей поступово розв'язував ігрові проблеми та гідно презентував команду в топ-матчах.

У минулому сезоні виплили великі проблеми зі стандартами: жахлива оборона у власному штрафному (другі в АПЛ за пропущеними зі стандартів) і нереалізація потенціалу в чужому (в першу чергу Магуайра). Що робить МЮ? З подачі Сульшера запрошує фахівця зі стандартів Еріка Рамзі. МЮ став логічним і адекватним у своїх діях, цього раніше бракувало.

Критика норвежця від вболівальників базується на відсутності трофеїв. До гри претензій не так багато після снодійного ван Гаала і гидкого сиропу Моурінью (сер Алекс теж, до речі, не балував феєрією – вся краса була в результатах). Трофеї – це єдине, що не дозволяє загалу хвалити Сульшера в повний голос.

Умовний Кубок ліги не мав би впливати на оцінку тренера. Але Сульшер – не зовсім тренер для МЮ, тому на оцінку саме його діяльності титули впливають. Серед іншого він намагається прищепити молодій команді необхідний менталітет, а зірок змушує повірити, що в цього МЮ є перспективи. Постійні фіаско у півфіналах і фіналі цьому не сприяють.

Сульшер багато зробив для МЮ і за це отримав новий контракт. Однак керівництво клубу припускається помилки. Сульшер зліпив колектив, який його переріс. Уле Гуннар не витискає максимум з цього складу і навряд чи повністю розкриє Санчо. Команді потрібен вихід на новий рівень, потрібен тренер, який вміє ставити гру першим номером і брати титули. Наприклад, Зідан.

Манчестер Юнайтед боїться зруйнувати те, що зараз має, хоча час для наступного кроку настав. Сульшер заклав прекрасний фундамент, але є сумніви, що він зможе побудувати на ньому хороший будинок. Щоправда, навесні 2019-го також не було віри, що норвежець доведе МЮ до цієї точки.

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