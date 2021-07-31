Голкіпер Реала Андрій Лунін відреагував на відхід Рафаеля Варана з мадридського клубу.

Воротар у своєму Instagram виклав світлину, де він обіймається з Рафаелем Вараном, який цього літа покидає Реал.

Варан попрощався з Реалом – зворушливі кадри останньої зустрічі в Мадриді

"Удачі на новому етапі кар'єри, все буде добре. Великий", – підписав Лунін фото із французом.

Нагадаємо, 28-річний Варан підпише контракт із Манчестер Юнайтед, який буде розрахований до літа 2026-го. Рафаелю залишилося лише пройти медогляд, а сума трансферу оцінюється в 50 млн євро.

Лунін провів героїчний матч за Реал – українець вразив тренера і змусив згадати магію фіналу ЛЧ, а іспанські ЗМІ лякають