Матчі 5-го туру розтягнуться на 3 дні, а система VAR працюватиме одразу на трьох поєдинках, повідомляє офіційний сайт УАФ.

УПЛ офіційно перенесла матч Рух – СК Дніпро-1 – львів'яни були проти

До слова, тур буде неповноцінним – матчі Рух – СК Дніпро-1 та Динамо – Верес будуть перенесені через участь дніпровців та киян у Лізі конференцій. Цікаво, що Зоря, яка також бореться за право потрапити у груповий етап Ліги Європи, свій поєдинок з Минаєм вирішила не чіпати.

26 серпня

15:00 – ЛНЗ – Металіст 1925 – Козик Я. (Мукачево).

17:00 – Олександрія – Полісся – Козиряцький М. (Запоріжжя). Арбітр VAR – Коваленко А. (Полтава).

27 серпня

13:00 – Минай – Зоря – Афанасьєв О. (Харків).

15:00 – Колос – Шахтар – Романов В. (Дніпро). Арбітр VAR – Бондаренко Д. (Одеса).

17:00 – Ворскла – Чорноморець – Деревінський О. Хмельницький).

28 серпня

17:00 – Оболонь – Кривбас – Монзуль К. (Харків). Арбітр VAR – Романюк А. (Івано-Франківськ).

Заміна Мудрику знайдена в Києві, Динамо – чемпіон, якого засуджують, а українці спалили 40 мільйонів і здивували турків