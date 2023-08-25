Заміна Мудрику знайдена в Києві, Динамо – чемпіон, якого засуджують, а українці спалили 40 мільйонів і здивували турків
17:18 - Читать на русском
Напередодні підопічні Мірчі Луческу знову розчарували своїх уболівальників, зазнавши другої поразки поспіль (цього разу у єврокубках).
60’ Микола Шапаренко
66’ Назар Волошин
Венсан Абубакар 38’
Джексон Мулека 64’
Бахтіяр Зайнутдінов 90+5’
38’ Венсан Абубакар
60’ Микола Шапаренко
64’ Джексон Мулека
66’ Назар Волошин
90+5’ Бахтіяр Зайнутдінов
Динамо у номінально домашньому матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій на останніх хвилинах поступилось Бешикташу (2:3). Як наслідок, "біло-сині" опинились на межі вильоту з єврокубків. Чому так сталося, хто винен і які у киян шанси пробитись у груповий етап третього за силою євротурніру – дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".
Динамо і Бешикташ видали вогняну драму в матчі Ліги конференцій – магічні Шапаренко, Караваєв і Волошин проти VAR і долі
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