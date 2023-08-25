Динамо у номінально домашньому матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій на останніх хвилинах поступилось Бешикташу (2:3). Як наслідок, "біло-сині" опинились на межі вильоту з єврокубків. Чому так сталося, хто винен і які у киян шанси пробитись у груповий етап третього за силою євротурніру – дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

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