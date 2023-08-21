Матч між Рухом та СК Дніпро-1 перенесли на невизначений термін.

Про це на своєму офіційному сайті повідомили дніпряни. На сайті УПЛ поєдинок 5-го туру вже виставлений без дати, як і зустріч Динамо та Вереса.

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"Дирекція УПЛ задовільнила клопотання СК Дніпро-1 щодо перенесення матчу 5 туру Прем’єр-ліги сезону 2023/24 Рух – СК Дніпро-1 (повинен був відбутися 27 серпня о 19 годині) на пізніший термін. Дата проведення цього матчу буде визначена додатково", – йдеться в повідомленні на сайті.

Цікаво, що технічний директор Руха Олександр Чабан повідомив, що дніпряни намагались домовитись з львівським клубом щодо перенесення матчу з Дніпра в Ужгород, а після відмови перенесли гру завдяки новій нормі в регламенті.

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