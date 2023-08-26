Матчи 5-го тура растянутся на 3 дня, а система VAR будет работать сразу на трех поединках, сообщает официальный сайт УАФ.

УПЛ официально перенесла матч Рух – СК Днепр-1 – львовяне были против

К слову, тур будет неполноценным – матчи Рух – СК Днепр-1 и Динамо – Верес будут перенесены из-за участия днепровцев и киевлян в Лиге конференций. Интересно, что Заря, которая также борется за право попасть в групповой этап Лиги Европы, свой поединок с Минаем решила не трогать.

26 августа

15:00 – ЛНЗ – Металлист 1925 – Козик Я. (Мукачево).

17:00 – Александрия – Полесье – Козыряцкий М. (Запорожье). Арбитр VAR – Коваленко А. (Полтава).

27 августа

13:00 – Минай – Заря – Афанасьев А. (Харьков).

15:00 – Колос – Шахтер – Романов В. (Днепр). Арбитр VAR – Бондаренко Д. (Одесса).

17:00 – Ворскла – Черноморец – Деревинский А. (Хмельницкий).

28 августа

17:00 – Оболонь – Кривбасс – Монзуль К. (Харьков). Арбитр VAR – Романюк А. (Ивано-Франковск).

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