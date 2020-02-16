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VAR не вирішить всіх проблем, – Вісенте Гомес озвучив свою позицію стосовно впровадження системи в УПЛ

16 лютого 08:00 320 Читать на русском
VAR не вирішить всіх проблем, – Вісенте Гомес озвучив свою позицію стосовно впровадження системи в УПЛ
Вісенте Гомес / ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес поділився думками щодо впровадження системи VAR у матчах чемпіонату України.

"VAR не вирішить всіх проблем. Я поважаю арбітрів, для них це великий крок. Але нам потрібно навчити людей у футболі поважати один одного і поважати право на помилку. Всі помиляються.

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В Іспанії VAR не прибрав суперечки. Червона чи ні, пенальті чи ні. Рішення повинно бути за арбітром. Я можу оцінювати тільки те, що залежить від мене", – сказав тренер в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, система працюватиме в УПЛ починаючи з першого туру після зимової перерви. Щоправда, VAR буде використовуватись лише у двох матчах кожного туру.

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Теги
Відеоасистент арбітра (VAR) Олімпік Олімпік Вісенте Гомес Вісенте Гомес
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