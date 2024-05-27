Наставник Олександрії Руслан Ротань поки не має намірів покидати клуб.

Ротань разом зі своїм тренерським штабом щонайменше допрацюють до кінця контракту з Олександрією – до літа 2025 року, повідомляє ТаТоТаке.

Скрипник готовий залишитись у Металісті 1925 після вильоту з УПЛ – наставник має одну вимогу

Зазначається, що на зустрічі з босами були визначені трансферні цілі та позиції для підсилення, зокрема і в тренерському штабі.

Додамо, що Олександрія завершила сезон 2023/24 в середині турнірної таблиці, набравши 34 очки. Відрив від зони перехідних матчів склав лише 6 пунктів.

Верес відправив Скрипника і Ко в Першу лігу, Минай не спромігся на диво з Кривбасом, СК Дніпро-1 зачепився за єврокубки