Інавгурація Довбика і переможне прощання Хаві у відеоогляді матчу Севілья – Барселона – 1:2
09:46 - Читать на русском
Севілья та Барселона закрили чемпіонат Іспанії 2023/24. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Фермін Лопес 59’
59’ Фермін Лопес
Це був прощальний матч Хаві, про звільнення якого повідомили заздалегідь. Також де-юре вирішувалось питання Пічічі. Роберту Лєвандовскі потрібно було наколотити 6 голів, щоб наздогнати Артема Довбика. Форвард Барселони один забив, але не більше – звання найкращого бомбардира офіційно за українцем.
Барселона перемогла Севілью в прощальному матчі Хаві – Довбик офіційно став найкращим бомбардиром Ла Ліги
Севілья відігралась, проте останнє слово все ж було за Барсою. Символічно, що переможний гол забив одне з відкриттів Хаві – 21-річний Фермін Лопес.
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