Це був прощальний матч Хаві, про звільнення якого повідомили заздалегідь. Також де-юре вирішувалось питання Пічічі. Роберту Лєвандовскі потрібно було наколотити 6 голів, щоб наздогнати Артема Довбика. Форвард Барселони один забив, але не більше – звання найкращого бомбардира офіційно за українцем.

Барселона перемогла Севілью в прощальному матчі Хаві – Довбик офіційно став найкращим бомбардиром Ла Ліги

Севілья відігралась, проте останнє слово все ж було за Барсою. Символічно, що переможний гол забив одне з відкриттів Хаві – 21-річний Фермін Лопес.