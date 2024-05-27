Керівництво Металіста 1925 26 травня провело розмову з тренерським штабом команди на чолі з Віктором Скрипником, повідомляє Sportarena.

Скрипник – про виліт Металіста 1925 з УПЛ: "Своєю грою ми на це заслужили"

Зазначається, що фахівець готовий взяти на себе відповідальність та взятись за повернення клубу в УПЛ, але за умови підсилення складу. Наставник озвучив свої побажання босам, сторони взяли час на роздуми.

Зауважимо, що Металіст 1925 завершив сезон 2023/24 на останньому місці, набравши 23 очки за 30 турів. Разом з харків'янами з УПЛ вилетів і Минай.

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