toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА - ХЕТАФЕ ДИНАМО КИЕВ - ДИНАМО ТБИЛИСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ

VAR не решит всех проблем, – Висенте Гомес озвучил свою позицию относительно внедрения системы в УПЛ

08:00 22 Читати українською
VAR не решит всех проблем, – Висенте Гомес озвучил свою позицию относительно внедрения системы в УПЛ
Висенте Гомес / ФК Олимпик

Главный тренер Олимпика Висенте Гомес поделился мыслями о внедрении системы VAR в матчах чемпионата Украины.

"VAR не решит всех проблем. Я уважаю арбитров, для них это большой шаг. Но нам нужно научить людей в футболе уважать друг друга и уважать право на ошибку. Все ошибаются.

Олимпик завершил зимние сборы победой – подопечные экс-тренера Динамо установили впечатляющую серию без поражений

В Испании VAR не убрал споры. Красная или нет, пенальти или нет. Решение должно быть за арбитром. Я могу оценивать только то, что зависит от меня", – сказал тренер в эфире Футбол NEWS.

Напомним, система будет работать в УПЛ начиная с первого тура после зимнего перерыва. Правда, VAR будет использоваться только в двух матчах каждого тура.

Фургон на шістьох, обмеження в 500 кілометрів, помилки повністю не зникнуть – як працюватиме VAR в Україні

blog_ava
Аталанта – Рома: Фонсека в шаге от отставки, Гасперини не хватает кадров, а чудо-гол Пашалича не угрожает Малиновскому
04:45
221
Теги
Видеоассистент арбитра (VAR) Олимпик Олимпик Висенте Гомес Висенте Гомес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
51
мин
Севилья
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук