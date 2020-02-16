VAR не решит всех проблем, – Висенте Гомес озвучил свою позицию относительно внедрения системы в УПЛ

Главный тренер Олимпика Висенте Гомес поделился мыслями о внедрении системы VAR в матчах чемпионата Украины.

"VAR не решит всех проблем. Я уважаю арбитров, для них это большой шаг. Но нам нужно научить людей в футболе уважать друг друга и уважать право на ошибку. Все ошибаются.

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В Испании VAR не убрал споры. Красная или нет, пенальти или нет. Решение должно быть за арбитром. Я могу оценивать только то, что зависит от меня", – сказал тренер в эфире Футбол NEWS.

Напомним, система будет работать в УПЛ начиная с первого тура после зимнего перерыва. Правда, VAR будет использоваться только в двух матчах каждого тура.

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