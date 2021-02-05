"Луческу каже трохи, але дуже точно. Якщо десь щось не так зробити – не пхає, а намагається розповісти, як треба робити правильно, щоб не помилятися", – поділився Ванат у коментарі Профутбол Digital.

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Зазначимо, нападник провів тренувальні збори із першою командою Динамо, а першу половину сезону провів у складі Динамо U-21. У поточному сезоні Ванат відзначився 11-ма голами.

Додамо, що Динамо поновить виступи у чемпіонаті України матчем проти Олімпіка вже 13 лютого.

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