Ванат озвучив особливості роботи під керівництвом Луческу
Нападник Динамо Владислав Ванат поділився думками про тренування під орудою Мірчі Луческу.
"Луческу каже трохи, але дуже точно. Якщо десь щось не так зробити – не пхає, а намагається розповісти, як треба робити правильно, щоб не помилятися", – поділився Ванат у коментарі Профутбол Digital.
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Зазначимо, нападник провів тренувальні збори із першою командою Динамо, а першу половину сезону провів у складі Динамо U-21. У поточному сезоні Ванат відзначився 11-ма голами.
Додамо, що Динамо поновить виступи у чемпіонаті України матчем проти Олімпіка вже 13 лютого.
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