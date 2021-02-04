Товариський матч 4 лютого 2021

Динамо – ЦСКА 1948 – 2:2

Динамо: Нещерет (Бущан, 46) – Караваєв (Кендзьора, 46), Забарний (Попов, 46), Сирота (Шабанов, 46), Миколенко (Сідклей, 46) – Шепелєв (Сидорчук, 46), Андрієвський (В. Волошин, 68) – Циганков (Жерсон, 46), Буяльський (Лєднєв, 46), Дуелунд (Де Пена, 46) – Ванат (Супряга, 46 (Русин, 87))

Голи: Циганков, 30, Де Пена, 62 (пен.) – Топузов, 46, Бастунов, 82

Нереалізований пенальті: Буяльський, 42

Динамо на фоні епідемії травм готується до відновлення сезону та боїв проти Брюгге в ЛЄ. Після важкої перемоги над однойменною командою з Тбілісі настав новий цікавий етап. Софійський клуб заснували тільки у 2016 році, а вже зараз він посідає 6 місце в елітному дивізіоні та бореться за єврокубки. Тренує його легенда збірної Болгарії Красімір Балаков, півфіналіст ЧС-1994, який увійшов у символічну збірну того Мундіалю за версією ФІФА. На зимових зборах "армійці" розійшлися миром з Олександрією (1:1), а також поступилися полякам. Трапилися і дві перемоги – над земляками та македонцями.

Динамо – ЦСКА 1948: онлайн-трансляція матчу (відео)

Циганков тягне за собою, добрий дебют у старті Ваната

На 4 хвилині кияни могли відкривати рахунок. Шепелєв кинув Караваєва у прорив, далі Циганков подав від лицьової на межу воротарського, де відборовся Ванат (19-річний форвард дебютує у старті), а замикав Дуелунд, якому також не дали пробити. Болгари відповіли швидкою контрою. Миколенко і Забарний втратили своїх гравців, добре, що Топузов не влучив у дальній нижній. Ще одна обрізка в центрі поля (начудив Андрієвський) привела до атаки 3 на 3 і ще одного удару повз ворота. Циганков класно зіграв на перехопленні під час відпрацювання високого пресингу, але Шепелєв запоров перспективну нагоду пасом на чужого.

Старий знайомий киян Віталій Романов виписав "гірчичник" болгарам. Дуже грубо прийняли Буяльського, раніше не менше діставалося капітану. Андрієвський приклався здалеку так, що в повітрі зависло одне слово: "навіщо"? Коли Шепелєв, Буяльський і Циганков у фінальній третині поля грають швидко в один дотик, усе це виглядає дуже цікаво, але з останнім пасом біда та й суперники не гребують жорсткими фолами. Миколенко ненароком припечатав м'ячем відразу двох – суддю Романова та когось із суперників.

Як же миттєво розвернулися події на полі. Спочатку Сирота обрізався у простій ситуації, але привозом це не стало – ЦСКА не зміг пройти оборону Динамо, яка миттєво перебудувалася, і сам же Олександр погасив пожежу. А ось за кілька секунд Караваєв вибив у центр, Ванат блискуче у падінні переправив на Циганкова, і той прокинув повз воротаря та пари захисників, які не встигли закрити порожні ворота. Нещерет ледь не привіз проблеми необачним пасом, заблокували удар болгарів. Ванат непогано розпочав і підтримав атаку з глибини, але пас Буяльського від лицьової був далеким від ідеалу. Атаку завершував Караваєв. Як і в матчі з Динамо Тбілісі, не влучив Олександр у подібній не найгіршій ситуації.

Циганков заробив пенальті, впавши після поштовху в спину. Буяльський пробив з позначки у воротаря, а Дуелунд на добиванні зіграв з таким же успіхом. Здавалося, простий дальній пас Забарного змусив панікувати голкіпера ЦСКА. Ванат випередив його за межами штрафного, як Циганков у гольовій атаці, але з гострого кута не зміг переправити снаряд до сітки. Утім, може подобатися впевненість, зарядженість на швидку гру 19-річного нападника. Ще кілька таких шансів гри з найкращими партнерами і може вирости серйозний конкурент для Супряги та Бєсєдіна?

Провал захисту Динамо – контраст між таймами, який ріже око

Після заміни більшості складу по перерві динамівці майже відразу пропустили. Сидорчук і Андрієвський не допрацювали, Сідклей дав подати, а у штрафному один Кендзьора залишився проти двох суперників, які розіграли до вірного. Ще кілька ударів пропустили, прохідний двір у захисті української команди, за весь 1 тайм такого не було, як за 10 хвилин другого. І тут гру на себе взяв Сидорчук. Спочатку головний капітан Динамо вивів на удар Лєднєва – голкіпер потягнув. А потім Сергій кинув на хід тому ж Богдану, якого збили під час спроби удару. Другий пенальті в матчі реалізував Де Пена. Камбуров пройшов Сидорчука і Шабанова, останній заробив жовту. Небезпечний штрафний від 40-річного (!) болгарина – Бущан ефектно рятує.

Жерсон непогано приклався з лінії штрафного після швидкої атаки у 2 паси через Попова і Кендзьору. Сидорчук перемудрив з пасом черпачком. Стільки вільних партнерів чекали у карній зоні, що Луческу не витримав і нагримав на капітана з висоти трибун, а потім навіть спустився вниз. Попов і Бущан привозять моменти суперникам простими передачами на своїй половині. Добре, що ці болгари не завжди спроможні покарати, але в ЛЄ можуть і не пробачити. Ще один юнак, Вікентій Волошин, який вийшов на заміну пізніше за інших, трохи запізнився з пасом на Кендзьору – офсайд. Томаш, до слова, забив з нульового кута. Бригада Копієвського (підмінив Романова у перерві) не зарахувала взяття воріт, а потім покарала Лєднєва жовтою за грубощі.

А цього разу брак при передачах став фатальним для динамівців. Уже згаданий Волошин необережно віддав назад у дотик. Кендзьора не зміг підстрахувати, а Бущан – виручити. Снаряд від рук Георгія опустився в сітку. Гарний баланс у захисній та атакувальній грі до перерви і неорганізований хаос після перерви. Супрягу міняють за кілька хвилин до кінця відведеного йому тайму, і це найкраща ілюстрація його гри. Навіть молодший тезко Ванат краще виглядав у командній роботі. З іншого боку ті ж Де Пена і Жерсон показали себе не з найкращого боку, тому тут було б важко будь-кому. На диво, але 38-річна пара центрбеків Сирота/Забарний видали ще дуже надійну гру, чого зовсім не скажеш про Попова і Шабанова. Постійні пожежі вплинули і на Бущана – в окремих моментах зіграв непереконливо.

Гірше точно вже не буде чи все йде за хитрим планом?

Є свої маленькі радощі в такі моменти невизначеності, які навивають смуток. Людині властиво сподіватися. І ось в один прекрасний момент, коли причин для оптимізму все менше, вмикається стара-добра фраза "гірше вже не може бути". А ще завжди можна подумати, що "хитрий лис" Луческу просто намагається обдурити/здивувати чи то вболівальників, чи то свого суперника в ЛЄ, чи то Шахтар в УПЛ. Ну, або це все набирання форми таке. Хоча якщо вже не перемагати болгарських середняків чи зі скрипом дотискати грузинів...

Насправді багато хто себе проявляє з несподіваного боку. Деякі дивують позитивно: Лєднєв, Ванат, Сирота показали, що можуть додати цій команді глибини складу. А ось з легіонерами біда. Сідклей, Кендзьора, Дуелунд, Жерсон і Де Пена синхронно видали провальні тайми. Команда Луческу втратила впевненість позаду, а кількість браку в елементарних ситуаціях просто жахає. Цілком могли пропустити і 4-5, а не лише 2 голи. За 6 матчів на зборах хотілося побачити більше позитиву, ідей, комбінацій, злагоджених рухів оборони, командного класу. Наразі все дуже сумно. Десь навколо клубу вже навіть почалися розмови, що Брюгге і Ліга Європи – не так важливо, щоб форсувати форму ближче до 18 лютого. Можливо, справді перемога в УПЛ потрібніша? Ох, вже ці нові відмазки...