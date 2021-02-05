"Луческу говорит немного, но очень точно. Если где-то что-то не так сделать – не пихает, а пытается рассказать, как надо делать правильно, чтобы не ошибаться", – поделился Ванат в комментарии Профутбол Digital.

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Отметим, нападающий провел тренировочные сборы с первой командой Динамо, а первую половину сезона провел в составе Динамо U-21. В текущем сезоне Ванат отличился 11-ю голами.

Добавим, что Динамо возобновит выступления в чемпионате Украины матчем против Олимпика уже 13 февраля.

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