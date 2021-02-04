"Провели два різних тайми. Перший був хорошим, в другому були проблеми і помилки. Але Містер хотів всім дати шанс, подивитися ще всіх гравців, щоб була картинка до кінця зборів. У нас ще два матчі, але потрібно зробити певні висновки.

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Скоро почнеться чемпіонат, так само і Ліга Європи. Тому ми дали шанс всім гравцям ще сьогодні, а на наступний тиждень вже треба готувати стартовий склад. Також треба подивитися стан травмованих і тих, хто повертається.

Ванат? Я ще на першому зборі в Дубаї сказав, що він дуже талановитий молодий футболіст. Він – майбутнє Динамо. Дуже добре працює з м'ячем, хороша техніка, розумний гравець. Ще не вистачає досвіду, сили, могутності, але це все прийде. Ванат добре використовує шанс, який отримує.

Треба подивитися останню зустріч проти БАТЕ, яку проведемо в понеділок. Це буде дуже важливо. Після цього матчу зможемо скласти картинку, зробити висновки. Збори закінчуються, Олімпік чекає, Брюгге чекає.

Сподіваюся і знаю, що ми зробили дуже багато в фізичному плані. Були проблеми, були травмовані, вони повертаються. Динамо буде готове", – поділився Вукоєвіч у коментарі Football Hub.

Додамо, що Динамо поновить виступи у чемпіонаті України матчем проти Олімпіка вже 13 лютого.

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