"У першому таймі зіграли добре – володіли ініціативою, забили гол, тримали м’яч. На другий тайм, напевно, вийшли трохи розслабленими, і якось усе пішло не за нашим планом – десь не добігли, не дотиснули... Загалом, на мій погляд, гра складалася добре для нас, лише результат підкачав.

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Чи сильно вплинуло на гру вилучення? В принципі, стало менше атак з нашого боку, більше потрібно було грати в обороні. Але при цьому мали моменти, аби вирвати перемогу. Ваната (який заробив вилучення, – прим.) ніхто не критикував. Це футбол, із кожним може таке статися. Тепер потрібно налаштовуватися на максимальний результат у кожному наступному поєдинку.

Трохи впливав вітер, але нічого не поробиш і потрібно грати за будь-якої погоди. Колос спробував застосувати високий пресинг, але ми добре виходили з-під нього, взяли м'яч під свій контроль та в першому таймі загалом зіграли добре.

Ми не виграємо вже три матчі поспіль, а потрібно вигравати в кожному. Моральний стан у команді на тлі останніх результатів позитивним не назвеш. Ми розуміємо, скільки втрачено очок. Будемо робити тепер усе від себе залежне та віддаватися на полі в наступних поєдинках", – цитує Бражка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, підопічні Мірчі Луческу не знають смаку перемог у трьох матчах поспіль, і після 12-ти турів йдуть у турнірній таблиці УПЛ на 7-й сходинці, маючи три гри в запасі.

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