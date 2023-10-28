"Сьогодні ми втратили два очки. Матч догравали вдесятьох, і це було важко. Колос отримав перевагу, однак проблема в тому, що я не розумію, чому арбітр не подивився відеоповтор у тому моменті, коли вилучав Ваната. Я бачив контакт захисника з Владиславом, можна було переглянути повтор, щоб правильно трактувати епізод.

Базу Динамо пошкодила стихія

У нас було багато проблем у сьогоднішньому матчі. У попередній грі така сама ситуація була з Караваєвим, коли не зафіксували порушення правил проти нього. У нас молоді гравці, але я вимагаю фейр-плей. Хочу, щоб усе було чесно, але сьогодні відбувалося щось неймовірне. Але при цьому була хороша динамічна гра, попри складні погодні умови та сильний вітер", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, "біло-сині" в меншості не змогли обіграти Колос (1:1). Таким чином, Динамо не перемагає вже у трьох поєдинках поспіль.

Динамо вдесятьох втримало нічию з Колосом – безвиграшна серія киян досягла трьох матчів, Ванат пропустить Класичне