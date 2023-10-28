Динамо підходило до виїзного матчу проти Колоса, маючи дві поспіль поразки в УПЛ за спиною. Такого в історії киян ще не траплялось. Внаслідок цих невдач команда бовталась на сьомій позиції, а тактичні експерти почали називати "біло-синіх" середняками рівня восьмого місця. Звісно ж, підопічні Мірчі Луческу бажали зупинити цей жах за будь-яку ціну.

От тільки суперник був непростим. Ковалівці у поточному сезоні програли тільки Кривбасу й Шахтарю, а протягом останніх семи турів вони не зазнали жодної поразки. При цьому підопічні Ярослава Вишняка мали тільки два пропущених голи й один з найнижчих показників гостроти ударів по власних воротах – словом, з обороною тут все в порядку.

Динамо ж після втрати Ярмоленка зіткнулось з колосальними проблемами у атаці. Що найбільш сумно для киян, вже і аутсайдери не бояться їх пресингувати – а під тиском у гранда ще більше проблем. Була надія, що хоча б Колос зі своїм низьким блоком цим не займатиметься, однак господарі одразу ж почали накривати задню лінію "біло-синіх". І робили це успішно.

Як наслідок, у першому таймі Буяльський і Ванат залишились відрізаними, а моментів кияни майже не створювали. Перший нормальний епізод стався на 19-й хвилині й одразу ж завершився голом – Тимчик вже у фірмовому стилі увірвався в штрафний з напівфлангу, прийнявши проникний пас від Караваєва й пробивши. Перша спроба була заблокована, але з другої Олександр прошив Фесюна. 0:1!

У компенсований час підопічні Мірчі Луческу могли подвоїти свою перевагу. Буяльський виконав шикарне закидання на правий край карного майданчика, а Караваєв вистрілив з лету – вище воріт. Ось і вся гострота з боку Динамо до перерви.

Колос був навіть трішечки гострішим. На 13-й хвилині Каріока розхитав Тимчика й закрутив м'яч у дальній кут, однак той пролетів поруч зі стійкою. На 41-й Демченко зачепився за відскок у карному майданчику й вистрілив з рикошетом від Шепелєва (Бущан витягнув), а подальший навіс з кутового замкнув Бурда – Бущан впорався з ударом.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Динамо, однак вона трималася недовго. Вже за п'ять хвилин після відновлення гри рахунок зрівнявся. Капітан Мілько з лівого флангу запустив м'яч в район 11-метрової позначки, куди вривались два гравці Колоса – вони не встигли, однак сфера долетіла до Лучкевича. Той з правого краю штрафного бахнув у дотик. 1:1!

Ярослав Вишняк одразу після цього освіжив атаку, кинувши у бій Ільїна й Безбородька. Втім, вже на 59-й хвилині його команда знову могла опинитись у ситуації, коли треба відігруватись. Караваєв прострілив на Тимчика, а той потужним ударом замкнув у поперечину! Ще за дві хвилини з дистанції здорово приклався Бражко – Фесюн врятував!

А далі стався епізод, який перегорнув хід зустрічі. Ванат спробував увірватись у штрафний і впав, вимагаючи пенальті. Замість цього він отримав другу жовту картку – відеоповтор показав, що рішення справедливе, адже форвард безбожно симулював. Динамо на останні півгодини залишилось у меншості, а Владислав отримав дискваліфікацію на наступний тур – тобто на дербі з Шахтарем.

Колос одразу ж пішов уперед, відверто притиснувши гранда. Щоправда, моменти почали сипатись аж на 70-х хвилинах – зате їх було вдосталь. Зокрема, на 73-й зі стандарту потужно пробивав Мякушко, змусивши Бущана парирувати ногами. При цьому м'яч підлетів у небо й приземлився за воротами. Ще за хвилину Шапаренко заблокував удар Мякушка з меж карного майданчика.

На 75-й відзначитись міг Болбат, який бахнув з лінії штрафного у ближню дев'ятку. Бущан виконав красивий сейв. Ще кілька перспективних епізодів кияни накрили в останню мить, а у компенсований час пішла навала – Колос не виходив від чужих воріт і постійно завдавав якісь удари. Динамо огризнулося шикарним пострілом Бражка зі стандарту, який витягнув Фесюн.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Підопічні Мірчі Луческу залишились на сьомій позиції. Безвиграшна серія Динамо досягла трьох турів.

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