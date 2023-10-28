Динамо не перемагає вже у третьому матчі поспіль в УПЛ, розійшовшись миром з Колосом. Дивіться відео голів та огляд гри на "Футбол 24".

Колос активно розпочав поєдинок, створивши два моменти біля воріт Бущана. Динамо ж відповіло голом – затяжна атака завершилась забитим м'ячем Тимчика після передачі Караваєва. Бущан ще двічі рятував киян у першій половині.

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А на старті другого тайму Георгій не зміг нічого зробити з потужним пострілом Лучкевича у дальню дев'ятку. На 63 хвилині Ванат отримав другу жовту картку за симуляцію, а до кінця гри команди більше не забивали.

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