Ван Леувен знайшов заняття після звільнення з Шахтаря – екс-наставник "гірників" завітав на матч чемпіонату Кіпру
Колишній головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен продовжує відпочивати від роботи.
Ван Леувен наразі перебуває на Кіпрі, де завітав на матч місцевого чемпіонату між Аполлоном та Пафосом, про що свідчить світлина з Instagram фахівця.
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Поєдинок завершився розгромною перемогою Аполлона завдяки голу Танковіча з пенальті та дублю Жайро.
Нагадаємо, 16 жовтня ван Леувен був звільнений з посади головного тренера Шахтаря. На посаді його тимчасово замінив Даріо Срна, який виконував обов'язки наставника, а вже повноцінним тренером став Маріно Пушіч, який дебютував з поразки Барселоні у Лізі чемпіонів (1:2).
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