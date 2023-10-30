Ван Леувен наразі перебуває на Кіпрі, де завітав на матч місцевого чемпіонату між Аполлоном та Пафосом, про що свідчить світлина з Instagram фахівця.

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Поєдинок завершився розгромною перемогою Аполлона завдяки голу Танковіча з пенальті та дублю Жайро.

Нагадаємо, 16 жовтня ван Леувен був звільнений з посади головного тренера Шахтаря. На посаді його тимчасово замінив Даріо Срна, який виконував обов'язки наставника, а вже повноцінним тренером став Маріно Пушіч, який дебютував з поразки Барселоні у Лізі чемпіонів (1:2).

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