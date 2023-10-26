"Немов п'яний у трьох соснах": Шахтар не зганьбився, легенда Динамо перетягнув ковдру, "людина з прізвищем Азаров"
Реакція експертів на матч 3-го туру Ліги чемпіонів Барселона – Шахтар (2:1).
Таку Барселону потрібно було дотискати. Попри вже традиційні провали оборони Шахтаря, каталонський гранд не справив переконливого враження – відсутність ряду зіркових лідерів далася взнаки.
Барселона – Шахтар – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Експерти мають стартові зауваження до нового наставника "гірників", вказують на антигероїв, але при цьому відзначають перші ознаки одужання команди.
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Блогер Футбол 24 Сергій Тищенко натякає на певний символізм прізвища після результативних огріхів грузинського новачка.
Авторка Tribuna.com Ірина Козюпа з (перепрошуємо за тавтологію) трибуни споглядала за тренерськими лавами команд.
Її колега Олександр Сажко сформулював першу претензію до Маріно Пушіча.
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Ольга Любушкіна, оглядачка французьких ліг на Футбол 24, задоволена другим таймом Шахтаря.
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Архіваріус Артур Валерко не зміг пройти повз цікавого факту. Звучить не без іронії, але ж – факт!
А взагалі, попри насичені події матчу у столиці Каталонії, левову частку уваги привернув до себе зірковий експерт у коментаторській кабіні MEGOGO. Олександр Головко рекомендацій не потребує, та все ж зумів приємно здивувати Михайла Юхименка, зірку Футбол 24.
Плюсує і Віталій Ткачук, журналіст Укрінформу.
Післямова головного героя.
Шахтар програв Барселоні в ЛЧ – каталонська молодь покарала, але "гірники" мали шанси на сенсацію з новим тренером