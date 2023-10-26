Бондар і Ко перед грою / Фото ФК Шахтар

Таку Барселону потрібно було дотискати. Попри вже традиційні провали оборони Шахтаря, каталонський гранд не справив переконливого враження – відсутність ряду зіркових лідерів далася взнаки.

Барселона – Шахтар – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Експерти мають стартові зауваження до нового наставника "гірників", вказують на антигероїв, але при цьому відзначають перші ознаки одужання команди.

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Блогер Футбол 24 Сергій Тищенко натякає на певний символізм прізвища після результативних огріхів грузинського новачка.

Авторка Tribuna.com Ірина Козюпа з (перепрошуємо за тавтологію) трибуни споглядала за тренерськими лавами команд.

Її колега Олександр Сажко сформулював першу претензію до Маріно Пушіча.

Коментатор Ігор Бойко у телеграм-каналі "Противний голос" підібрав соковиту метафору.

Ольга Любушкіна, оглядачка французьких ліг на Футбол 24, задоволена другим таймом Шахтаря.

Артем Франков дещо здивований завчасним і беззаперечним фаворитизмом Барси на словах.

Архіваріус Артур Валерко не зміг пройти повз цікавого факту. Звучить не без іронії, але ж – факт!

А взагалі, попри насичені події матчу у столиці Каталонії, левову частку уваги привернув до себе зірковий експерт у коментаторській кабіні MEGOGO. Олександр Головко рекомендацій не потребує, та все ж зумів приємно здивувати Михайла Юхименка, зірку Футбол 24.

Плюсує і Віталій Ткачук, журналіст Укрінформу.

Післямова головного героя.

Шахтар програв Барселоні в ЛЧ – каталонська молодь покарала, але "гірники" мали шанси на сенсацію з новим тренером